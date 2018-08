Malore nel sonno, giovane mamma incinta muore a 33 anni

Se n'è andata nel sonno. Alessandra Fausti, 33 anni, è morta mentre dormiva sul divano di casa, insieme alla creatura che portava in grembo. Probabilmente un arresto cardiocircolatorio non le ha lasciato scampo. Lascia la figlioletta di due anni e il marito Fabio.

L'intera comunità di Carpenedolo, nel Bresciano, è stata colpita dalla tragedia. Originaria di Torino, Alessandra Fausti si era trasferita dopo il matrimonio a Carpenedolo. Il dramma si è consumato nella notte tra venerdì e sabato: a trovare il corpo ormai senza vita della giovane è stato proprio il marito, che si è alzato per andare al lavoro, e ha salutato la moglie che era andata a dormire sul divano.

Si è reso conto che non respirava più, tutti i soccorsi sono stati vani. Il cuore di Alessandra non ha più ripreso a battere. Il pm di turno non ha disposto ulteriori approfondimenti, dando il nullaosta per la sepoltura della donna. I funerali alle 14.30 di lunedì nella chiesa parrocchiale di Carpenedolo. Leggi su BresciaToday