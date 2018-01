Imprenditore italiano scompare in Messico, aveva chiamato la sorella: "Mi uccidono"

Alessandro Bozzato è un imprenditore rodigino, di Bottazzo, e vive da tempo a Città del Messico. Da sabato le comunicazioni con la sorella si sarebbero interrotte, tanto che la donna teme per la vita del fratello, il cui cellulare risulta costantemente staccato.

Negli ultimi messaggi inviati alla sorella Erica una disperata richiesta di aiuto, ancora tutta da decifrare: "Ora sono nascosto, non ho documenti. Datemi una mano, portatemi in Italia prima che mi ammazzino qui".

"L'Ambasciata d'Italia a Città del Messico, in stretto raccordo con la Farnesina, segue con la massima attenzione il caso" rende noto la Farnesina.

Come riporta il Resto del Carlino, dopo il divorzio, Alessandro Bottazzo aveva deciso di trasferirsi in Messico dove 20 anni fa aveva avviato un’impresa edile. Ora i suoi soldi potrebbero fare gola a tanti in una realtà, quella messicana, che come lo stesso imprenditore aveva denunciato alla sorella, era tutt'altro che paradisiaca.