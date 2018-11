Soffocato da un boccone di carne, muore dopo quattro giorni di agonia

È morto martedì sera, 30 ottobre, il fumettista Alessandro Caligaris detto “Alex” dopo 4 giorni di agonia. Da venerdì 26 ottobre era ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Molinette di Torino dopo essere rimasto soffocato da un pezzo di carne mentre stava cenando con la fidanzata.

Il 37enne in un primo tempo era stato soccorso da un medico che si trovava nelle vicinanze e dai sanitari delle ambulanze della Croce Rossa accorse sul posto, che lo avevano rianimato ed erano riusciti a liberargli le vie respiratorie.

Caligaris era un artista molto conosciuto a Torino: disegnatore, fumettista, writer, si era formato all'Accademia Albertina di Belle Arti.

Meno di due settimane fa, domenica 14 ottobre, era morto nello stesso modo Massimiliano Pirrazzo, rivolese comandante della polizia locale di Brandizzo.

La manovra antisoffocamento

In casi come questi è sempre bene ricordare la manovra di Heimlich, una tecnica di primo soccorso per rimuovere un'ostruzione delle vie aeree. Costituisce un'efficace misura per risolvere in modo rapido molti casi di soffocamento.

Si esegue utilizzando mani e braccia per esercitare una serie di rapide e profonde pressioni sull'area addominale della vittima sotto lo sterno e sopra l'ombelico, dirigendo la spinta verso l'alto in modo da comprimere il diaframma. Ciò provoca la compressione dei polmoni, esercitando così una spinta pneumatica sull'oggetto che ostruisce la trachea, in modo da provocarne l'espulsione. Rappresenta un potente e artificiale colpo di tosse.