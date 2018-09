Trovato morto con un colpo in testa: giallo a Fontanafredda

Il cadavere di un uomo è stato trovato in un parcheggio di un centro commerciale alla periferia di Fontanafredda, in provincia di Pordenone. Il corpo senza vita era vicino all'auto dell'uomo. La morte sarebbe stata causata, in base alle prime informazioni, da un colpo d'arma da fuoco. La vittima è Alessandro Coltro, 48 anni, di Sacile. I carabinieri, intervenuti sul posto dopo una segnalazione, in un primo momento hanno ipotizzato che si trattasse di suicidio ma l'arma non è stata ritrovata. Così la procura della città friulana ha aperto un fascicolo per omicidio.

L'ultimo accesso a Whatsapp di Coltro risale a lunedì sera. La madre, non avendo più sue notizie, aveva dato l'allarme ieri mattina. La vittima era un artigiano socio di una piccola attività che opera nel settore del filtraggio dell'acqua. Nessuna ombra nel suo passato. Si indaga in tutte le direzioni.