"So che mi starai aspettando in cielo": il toccante messaggio di auguri di mamma Laura

Laura Lamaletto, madre di Alessandro Neri, aspetta ancora di sapere la verità sulla tragica morte di suo figlio, il 29enne di Spoltore (Pescara) ucciso lo scorso lunedì 5 marzo e trovato morto il giovedì successivo nel torrente Vallelunga a San Silvestro. In questi giorni "Nerino" avrebbe compiuto 29 anni, e la signora Laura ha voluto ricordarlo facendogli gli auguri.

Questo il toccante messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook e riportato da ilPescara:

"Dio, grazie per avermi dato la possibilità di dare alla luce Ale, mio figlio; grazie per avermi dato l'onore di vivere per 29 anni accanto a un essere tanto speciale come Ale, mio figlio; grazie per avermi insegnato a leggerti in un'alba, nell'affetto degli amici, nello sguardo dolce e briccone di Ale, mio figlio. Ale, grazie per aver sommerso di luce la mia vita e con la tua partenza avermi insegnato ad amare profondamente Dio; grazie per avermi insegnato a capire che Dio è amore puro, non mi giudica, non mi critica, non mi sgrida quando rido, piango e urlo la tua mancanza; grazie per insegnarmi e guidarmi a tendere la mano per confortare e incoraggiare; grazie per confortarmi e tenermi vicino a te e grazie per avermi insegnato a non avere mai, mai paura di morire, so che mi starai aspettando in cielo. Ale, buon compleanno".