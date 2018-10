Kitesurfer risucchiato da elicottero militare: è grave

E' in gravi condizioni ma non rischierebbe la vita Alessandro Ognibene, 49 anni, kitesurfer romano che mercoledì nel tardo pomeriggio è stato "risucchiato" dal vortice d'aria creato dalle eliche di un elicottero miliare mentre faceva kitesurfing a Torre Flavia, nel mare di Ladispoli. L'uomo e' poi precipitato rovinosamente sulla terraferma sotto gli occhi della moglie, riportando lesioni e traumi. L'elicottero sembrerebbe appartenere a una forza armata, non italiana, impegnata in una esercitazione.

Sono in corso in questi giorni alcune esercitazioni interforze nella zona del litorale laziale. E' proprio questa infatti l'ipotesi sulla quale stanno svolgendo accertamenti gli uomini della Capitaneria di Porto. Ognibene è stato affidato alle cure del personale medico e trasportato con l'eliambulanza al Policlinico Universitario Agostino Gemelli. A causa delle condizioni in cui versa non può per ora raccontare la propria versione dei fatti, gli accertamenti sull'accaduto sono stati eseguiti dagli uomini della Capitaneria di Porto di Ladispoli. Ancora da identificare l'elicottero militare che avrebbe causato l'incidente.