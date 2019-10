Nessuna notizia di Alessandro, l'appello della famiglia del 14enne: "Aiutateci". E' stato ritrovato

Un ragazzo di 14 anni, Alessandro C., è scomparso giovedì 17 ottobre da Civitavecchia. Sul caso indagano le forze dell'ordine, dopo che i familiari ne hanno denunciato la scomparsa. "Mi ha detto 'nonna, non preoccuparti, stai tranquilla che sto bene' e poi non l'ho più sentito. Sono passati giorni. Aiutateci a trovarlo", è l'appello di Edi, la nonna di Alessandro, raccolto da RomaToday.

Alessandro vive con i genitori in zona Campo dell'Oro, sul litorale settentrionale della provincia di Roma. Al momento della scomparsa il 14enne indossava una felpa con cappuccio, jeans e scarpe sportive nere. Ha i capelli castani, gli occhi marroni ed è alto 1,70 centimetri. I familiari sperano che, per motivi ancora da accertare, si sia allontanato volontariamente dall'abitazione dei genitori e che ora si trovi a casa di qualche amico.

Alessandro scomparso da Civitavecchia: l'appello della famiglia

La nonna, a RomaToday, racconta qualche dettaglio e lancia un appello: "Spero che non si sia fidato di qualcuno che volesse fargli del male, o preso un passaggio da uno sconosciuto. Solitamente frequenta le zone di Civitavecchia ma potrebbe essere ovunque ora". Negli ultimi giorni, il ragazzo era stato ospitato da una zia. Durante la mattina di giovedì, intorno alle sette, è uscita dall'abitazione della parente e da quel momento di lui si sono perse le tracce. I genitori hanno lanciato un appello sui social network.

"So per certo che non ha con sé un telefono cellulare. Ho mandato fotografie in giro per diramare le ricerche ed ho chiamato tutte le persone alle quali Alessandro avrebbe potuto rivolgersi. Ho anche effettuato un giro di ricerche tra le abitazioni inabitate nella periferia della città, chiedendo aiuto anche al parroco di Campo dell'Oro. Vi prego, condividete l'appello", ha aggiunto nonna Edi. Della scomparsa sono stati avvisati anche gli autisti dei mezzi pubblici e le forze dell'ordine.

Aggiornamento 21 ottobre ore 22.20 - Dopo quattro giorni è stato ritrovato il 14enne scomparso lo scorso giovedì da Civitavecchia. Il minorenne si trovava a Bologna ed è stato rintracciato dalla Polizia ferroviaria, dopo che alcune persone avevano segnalato agli agenti di averlo visto, grazie alle foto diffuse sui social, nella stazione centrale del capoluogo emiliano.