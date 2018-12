Tragico schianto, Alessandro muore a 31 anni: lutto nel mondo politico locale

Un tragico schianto, che non gli ha lasciato scampo. E' Alessandro Serra, 31 anni, originario di Serrenti e residente a Cagliari, la vittima dell'incidente stradale sulla 130, nel tratto tra Villaspeciosa e Siliqua (Sud Sardegna). Alla guida della sua Audi aziendale, per cause ancora da accertare ha prima tamponato un camion e poi è finito contro un tir, restando incastrato tra le lamiere. A causa della violenza dell'impatto le lamiere hanno tranciato di netto il tettuccio dell'Audi.

Lavorava come manager per una catena della grande distribuzione organizzata, ma in tanti lo conoscono negli ambienti politici di Cagliari e provincia per la sua militanza nella fila di Rifondazione: nel 2012 divenne segretario regionale del partito guidato, allora, da Paolo Ferrero. E' stato anche consigliere provinciale del Medio Campidano. Si era sposato pochi mesi fa.

Sui social il ricordo di tanti amici e conoscenti, tra cui Giovannino Deriu, presidente regionale e dirigente nazionale del Prc: "Tragedia enorme, incredibile, ingiusta. Senza parole". Pochi giorni fa un altro incidente sullo stesso tratto di strada aveva caustao la morte di due giovani di Iglesias, Cristian Zucca e Pierpaolo Vedda.