Alessia Ciccone è stata ritrovata e sta bene. La ragazzina di sedici anni e mezzo, scomparsa da Poggioreale (Napoli), è stata ritrovata in un appartamento di un palazzo a Nola. Alessia Ciccone è stata ritrovata grazie ad una telefonata fatta con una sua insegnante.

La docente è riuscita a tenerla al cellulare il tempo necessario per permettere ai tecnici della polizia di risalire alla posizione esatta da dove proveniva la chiamata. Triangolando la cella coinvolta, gli investigatori sono riusciti a scoprire il punto esatto da dove proveniva. Dopo pochi minuti sono intervenuti gli uomini della Squadra mobile insieme ai colleghi del commissariato di Nola riuscendo a riportare a casa la ragazza. Sarà poi lei, una volta passato lo shock, a spiegare cosa le sia successo e se sia stata con qualcuno in queste 48 ore.

Al momento comunque la ragazzina sembra in buone condizioni e ha raccontato che non le è stato fatto nulla. La giovane mercoledì non era andata a scuola e non era rientrata a casa in orario facendo così scattare l'allarme.

I genitori sono attualmente nel commissariato di Nola dove hanno potuto riabbracciare la giovanissima.