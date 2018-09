Tragico schianto, il calcio genovese piange Alex D'Errico

Una giovane vita spezzata. Il calcio dilettantistico genovese piange Alex D'Errico, il 25enne morto sabato in un grave incidente stradale in via Siffredi a Sestri Ponente. Stava tornando a casa in sella al suo scooter T Max della Yamaha quando è finito contro un furgone. Vani tutti i soccorsi.

Alex D'Errico, nato il 2 luglio 1993, si era trasferito quest'anno al Fegino dopo aver vestito per diverse stagioni la maglia della VecchiAudace e quella del Via Acciaio. Oltre a calcare i campi di Genova come calciatore si occupava anche di insegnare calcio ai giovani, lavorava infatti nel settore giovanile del Campomorone Sant'Olcese, società che ha voluto ricordarlo così: «Tutto l'Usd Campomorone Sant'Olcese, profondamente colpito e sconvolto per la dolorosa scomparsa di Alex, porge alla sua famiglia le più sentite condoglianze. Alex ha ricoperto in BiancoBlù il ruolo di giocatore e di allenatore senza far mancare mai il suo grande sorriso ed è così che vogliamo ricordarlo».

Numerosi i messaggi di cordoglio da parte di compagni, avversari e società calcistiche che lo hanno conosciuto sui campi di calcio liguri e hanno voluto ricordarlo anche sui social.