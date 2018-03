Alghero, bomba carta davanti al portone di un palazzo: nessun ferito

Un ordigno artigianale è esploso nella notte davanti un portone di un condominio ad Alghero, in via Torricelli, nel popoloso quartiere della Pietraia, alla periferia nord della città in provincia di Sassari.

Nessuno è rimasto ferito, i danni non sono gravi. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco, le cui caserme distano poche centinaia di metri.

Secondo gli investigatori, si tratterebbe di una molotov o una bomba-carta. Sono in corso le indagini per individuare responsabili, destinatari e motivazioni del gesto.