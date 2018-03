Allarme bomba a Milano, nel caos treni e metro: "Ticchettio in un cestino"

Attimi di tensione all'interno della stazione di Sesto Fs, a Sesto San Giovanni (Milano), chiusa per un allarme bomba. Come riporta MilanoToday venerdì mattina, tra le 9 e le 9.40 circa, la stazione è stata evacuata dalle forze dell'ordine. Caos per i treni Trenord e per tutti i convogli di passaggio, così come per la linea rossa della metropolitana milanese.

Sarebbe stato un incaricato della pulizia ha lanciare l'allarme, dopo aver sentito dei bip sospetti provenire da un cestino. Gli artificieri hanno poi controllato ed escluso la presenza di materiale esplosivo, pare si trattasse di un innocuo dispositivo elettronico gettato via.

Allarme bomba a Sesto: la situazione della metro

Sul posto sono intervenute le autorità di pubblica sicurezza, segnala l'Azienda trasporti milanesi con un tweet. Chiusa la fermata e quindi sospesa la circolazione della M1 tra Sesto Fs e Sesto Marelli. Chiusa quindi anche Sesto Rondò. Attivati i bus sostitutivi.

