"C'è una bomba vicino al Vaticano": una telefonata fa scattare l'allerta

Allarme bomba in una banca nei pressi del Vaticano. Una telefonata anonima al 112 ha fatto scattare l'allerta questa mattina in una filiale del Credito Artigiano tra via San Pio X e via della Conciliazione, a due passi da San Pietro.

Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri della compagnia locale e i militari della Provinciale, con unità cinofile e artificieri.

Il personale della banca è stato fatto evacuare per precauzione e la strada è stata circoscritta.