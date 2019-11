"Stasera faccio tardi", poi scompare nel nulla: ore di angoscia

Sono ore di apprensione. Nessuna traccia di un cacciatore che ieri sera non è tornato a casa. Siamo in Umbria, nella campagne attorno a Collicello, frazione del Comune di Amelia (Terni).

"Faccio tardi": lo ha detto l'uomo lunedì nel tardo pomeriggio, intorno alle 17.30, nell’ultima chiamata ai familiari. Da quel momento in poi del pensionato ottantenne si sono perse le tracce.

Il segnale del telefono cellulare è stato utilizzato per la geolocalizzazione che però, al momento, non ha fornito elementi utili alle ricerche. Le ricerche e le attività di perlustrazione della zona, nella campagne attorno a Collicello, frazione del Comune di Amelia, sono cominciate nella tarda serata, quando i parenti del pensionato si sono allarmati non vedendolo rientrare.

Amelia (Terni): cacciatore scomparso, ricerche in corso

Si è immediatamente messa in moto la macchina delle ricerche. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni e Amelia con gli specialisti del nucleo Saf e le unità cinofile, assieme agli uomini del Soccorso alpino dell’Umbria. Sul posto anche i carabinieri. Una trentina di persone ha perlustrato la zona anche nella notte, poi stamattina, con la luce del giorno, l'area è stata divisa in zone, ognuna delle quali assegnata ad una squadra di ricercatori.

La zona è molto impervia e le ricerche proseguono con difficoltà.