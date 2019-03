Analisi gratis ad amici e parenti in ospedale: 2.300 indagati a Genova

Non si tratterebbe di "casi isolati". Sono ben 2.300 le persone indagate dalla procura di Genova nell'ambito di un'inchiesta su analisi ed esami di laboratorio che venivano effettuati a titolo gratuito ad amici e familiari senza pagare il ticket all'ospedale San Martino di Genova. Le accuse sono a vario titolo di falso, truffa ai danni dello Stato e accesso abusivo al sistema informatico.

Analisi gratis ad amici e parenti in ospedale senza pagare il ticket

Ma come era possibile rendere gratuiti gli esami a una platea così vasta? Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Nas, il sistema per eludere il ticket prevedeva per evitare code di far risultare il paziente ricoverato, poi il dipendente entrava nel sistema e inseriva i dati della persona interessata. Nel periodo preso a riferimento, tra il 2015 e il 2016, 600 dipendenti almeno avrebbero evitato a parenti e conoscenti di pagare il ticket, anche per importi minimi. L'indagine prende le mosse da alcuni esposti presentati circa 3 anni fa.

La Corte dei conti due anni fa aveva condannato a un risarcimento (di decine di migliaia di euro) decine di dipendenti ed ex dipendenti del laboratorio di analisi dell’ospedale, ma la notizia era passata quasi sotto silenzio.

Ministro Grillo: "Situazione vergognosa, niente sconti"

"Ticket non pagati, visite gratis agli amici, truffe per migliaia di euro ai danni dei cittadini e dello Stato. Grazie ai Nas e alla magistratura di Genova per aver scoperto una situazione vergognosa. Ora i colpevoli paghino, ma niente sconti per chi ha permesso questo scempio perché era complice o indifferente al bene collettivo che è la salute". A scriverlo in un post su Facebook il ministro della Salute, Giulia Grillo.