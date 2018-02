Soffocata da un boccone: tragedia nel parcheggio del centro commerciale

Tragedia a pochi metri dal centro commerciale Auchan della Baraccola di Ancona. Loredana Martis, anconetana di 71 anni, aveva appena mangiato prima di uscire dal centro commerciale per recuperare la macchina. D'improvviso ha rivolto due sole parole al marito: "Non respiro". Poi è crollata a terra nel parcheggio.

Vani tutti i soccorsi, si è tentato il tutto per tutto ma appena arrivata in ospedale i medici del Pronto Soccorso non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La donna è morta soffocata dopo aver avuto un reflusso gastrico.

I primi a soccorrere Loredana Martis sono state alcune guardie giurate del centro commerciale, che poi hanno lasciato spazio ai sanitari. Gli operatori della Croce Rossa hanno praticato un massaggio cardiaco per più di mezz’ora mentre i medici del 118 tentavano di liberare le vie respiratorie della donna.

Dopo quasi 40 minuti il cuore della donna ha ripreso a battere: quindi la corsa al Pronto Soccorso dell’ospedale di Torrette, dove la situazione è precipitata.