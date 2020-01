E' scomparso Andrea Amato: il paese si mobilita, ricerche anche con i droni

Andrea Amato è scomparso nel nulla. C'è apprensione a Carini, paese in provincia di Palermo, dove da ieri mattina non si hanno più notizie del pensionato di 81 anni. Subito dopo la denuncia di scomparsa ai carabinieri, sono scattate le ricerche: il paese, stretto attorno ai familiari, si è mobilitato per rintracciare Andrea Amato.

Andrea Amato è scomparso da Carini, Palermo: le ultime notizie

Oltre alle forze dell'ordine, in campo ci sono anche tanti volontari, come quelli della Protezione civile (di Carini e Palermo), che stanno effettuando le ricerche anche con i droni. Prima di sparire, il pensionato (che è diabetico) si sarebbe recato nel suo podere di via Passo d'Acqua. Ed è proprio in via Passo d'Acqua che sarebbe stato visto l'ultima volta attorno alle 15,30 di ieri.

Una telefonata giunta ai parenti segnala l'uomo a Palermo. Chiunque lo avvistasse può telefonare ai numeri 338-8390780 e 392-4131037, oppure può allertare le forze dell’ordine.