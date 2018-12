Tragica carambola, Andrea muore a 19 anni

Ha perso la vita in un tragico incidente stradale a Visano, nel Bresciano, il 19enne Andrea Andreoletti. Aveva tante passioni (tra cui il karate, era cintura nera) e il suo sogno era diventare un bravo meccanico; aveva lasciato l'istituto Bonsignori di Remedello per iscriversi alla scuola-bottega di San Polo. Un tragico schianto sulla provinciale 19 l'ha strappato alla vita.

Incidente stradale Visano: è morto Andrea Andreoletti

Il giovane era alla guida della sua Fiat Panda quando è uscito di strada, per cause ancora in corso di accertamento: forse l'asfalto viscido, forse una distrazione. Non sono stati rilevati segni di frenata. Andrea è morto sul colpo, sbalzato fuori dall'abitacolo. Erano le otto e mezza di lunedì sera: una prima sbandata ha fatto scontrare la Panda con un muretto di cemento, sul ciglio della strada, che ha fatto da trampolino. L'auto è volata per qualche metro sopra un fosso, e ha centrato infine un albero. Andrea Andreoletti non ha avuto scampo.

I soccorsi sono stati vani. Automedica e ambulanza sono giunte sul posto in pochi minuti, allertati da un altro automobilista di passaggio: i medici altro non hanno potuto fare se non constatare la morte. Andrea era partito poco prima da Isorella, dove abitava con i genitori, e si stava dirigendo verso Montichiari. Non è ancora stata resa nota la data dei funerali.