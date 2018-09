Sale sul tetto del centro commerciale e precipita, il padre: "Non c'erano protezioni"

Non si danno pace i genitori di Andrea Barone, il 15enne di Cusano Milano morto sabato sera dopo essere precipitato dal tetto del centro commerciale Sarca di Sesto San Giovanni, a Milano, dove era salito insieme ad alcuni amici.

Andrea Barone morto a Sesto, l'accusa del papà

"Mio figlio non ha scavalcato muri o cancellate, nessuno della sicurezza gli ha impedito di salire sul tetto e non c'erano grate a coprire il condotto in cui è caduto", racconta il padre in un'intervista al quotidiano La Stampa e accusa: "Sono andato a vedere. Mio figlio non ha forzato porte per salire su quel tetto. Ha preso l'ascensore o la scala mobile fino all'ultimo piano dove c'è un parcheggio. E' passato attraverso una porta aperta, ha salito tre gradini di metallo e poi altri tre fino al terrazzo. Non c'era nessuno della sicurezza che glielo impedisse. Se ci fossero state le grate intermedie di protezione, mio figlio non si sarebbe sfracellato".



(foto dal profilo Instagram di Andrea Barone)

La sorellina ha scoperto tutto dai social

Il padre di Andrea ricorda poi il figlio come un ragazzo normale, con tanti interessi: il calcio, gli amici, la fidanzatina. Non era un ragazzo che sfidava la morte, afferma. E la foto postata sui social poco, in cui si trova vicino al cornicione di un palazzo, risalirebbe a un paio d'anni fa. "L'ha scattata assieme a un amico sul terrazzo del centro commerciale U2 di Cusano Milanino, dove abitiamo. Era il luogo dove si trovava con la sua compagnia. Se uno andasse dall'altra parte vedrebbe che un paio di metri sotto c'è un grande balcone".

L'uomo poi smentisce che il ragazzo sia salito sul tetto per farsi un selfie estremo e rivela: la figlia più piccola ha scoperto della morte del fratello Andrea dai messaggi di cordoglio postati dagli amici sui social. "Non ho fatto in tempo a dirglielo".

La magistratura ha aperto un'inchiesta per capire come sia stato possibile che Andrea e i suoi amici siano riusciti a sfuggire ai controlli e raggiungere il tetto del centro commerciale.