Tentò di uccidere la moglie e le diede fuoco, dopo sei anni esce dal carcere in semilibertà

Nel 2013 aveva provato a uccidere la moglie, prima strangolandola, poi simulando un incidente in auto e infine dando fuoco alla vettura sui cui viaggiavano. Matilde Ardia sopravvisse al tentativo di femminicidio e il marito Andrea Loro – al quale non fu riconosciuta nessuna attenuante – fu condannato dal Tribunale di Treviso a quindici anni di carcere. La pena per lui fu poi ridotta a tredici in Appello, poiché i giudici stabilirono che non ci fu premeditazione nel tentativo di omicidio bensì una preordinazione, vale a dire una forma meno grave di dolo.

Ora il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha accordato la semilibertà ad Andrea Loro, poiché “ha mantenuto una condotta regolare e ha partecipato a corsi e attività”.

Dopo sei anni in carcere, in attesa di completare la condanna nel 2023, Loro avrà ora la possibilità di lasciare la casa circondariale durante il giorno per lavorare, rientrando poi lì per trascorrere le notti.

Il caso del tentato omicidio di Matilde Ardia sconvolse la Marca. Andrea Loro tentò di ucciderla al termine di una furiosa lite (pare per una divisa da calcetto non lavata). Dopo aver cercato di strangolarla fino a farle perdere i senti, l’uomo l’avrebbe caricata sull’auto di lei per poi schiantarsi contro un albero e simulare un incidente. Una volta sceso dalla vettura, Loro avrebbe incendiato il mezzo con la moglie all’interno e si sarebbe allontanato. La donna nel frattempo era riuscita a risvegliarsi ma si era ritrovata intrappolata all’interno dell’abitacolo. Un guidatore di passaggio vide l’incendio e si fermò, estraendola dall’auto e salvandole la vita. Matilde Ardia, all’epoca 30enne, riportò gravi ustioni e fu ricoverata in ospedale per un mesa a Padova nel reparto Grandi Ustionati.