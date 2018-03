Auto schiacciata da un tir, Ceccano piange Alessia e Andrea

Ceccano, nel Frusinate, piange la morte di Andrea Petrucci e Alessia Atzori, i due giovani morti nel tragico incidente in via Cirello Nuovo.

Andrea e Alessia, grandi amici, entrambi 21enni, stavano percorrendo in macchina la strada che dalla Monti Lepini porta a Ceccano, quando la vettura sulla quale si trovavano, una Suzuki, si è scontrata con un tir ed è stata letteralmente schiacciata contro il guardrail, scrive FrosinoneToday.

Petrucci è stato soccorso dai medici del 118 ma è deceduto subito dopo lo schianto, mentre Alessia Atzori sarebbe spirata nell'auto. La morte dei due ragazzi ha sconvolto non solo la città fabraterna dove abitavano, ma tutta la collettività ciociara che adesso piange altre due giovani vittime della strada.

"Ma dove si trova la felicità? Nei posti belli, nelle tovaglie di Fiandra nei vini buoni nelle persone gentili..." Questa l'ultima frase che Andrea Petrucci, aveva condiviso su Facebook. Una frase che racchiude il suo essere semplice ed umile.

La Suzuki ridotta a un ammasso di lamiere:

Sulle strade della zona si tratta del secondo incidente mortale in breve tempo: pochi giorni fa a perdere la vita erano stati tre giovani di ritorno da una serata con gli amici.

Il Comune di Ceccano ha annullato tutte le attività e le manifestazioni previste per i prossimi giorni: "In questo momento di immenso dolore giunga alle famiglie dei giovani coinvolti la vicinanza di tutta la Città, per una tragedia che lascia davvero senza parole".