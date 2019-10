Angela Stefani, la svolta nelle indagini: Caradonna arrestato per omicidio volontario

La svolta nelle indagini arriva all'improvviso, ma non del tutto inattesa. E' finito in carcere l'ex convivente di Angela Stefani, la 48enne mamma bolognese ma residente a Salemi (Trapani), scomparsa dal 21 gennaio scorso. I Carabinieri hanno arrestato all'alba di oggi Vincenzo Caradonna, di 47 anni, sul quale gravava fin da subito il sospetto che potesse aver ucciso la compagna e poi averne occultato il cadavere. L'uomo non aveva mai denunciato la scomparsa della donna, dato che a segnalarla era stato invece l'ex marito, che aveva puntato il dito subito contro Caradonna.

Angela Stefani, scomparsa nel nulla a Salemi (Trapani)

Il caso ha avuto ampia visibilità mediatica soprattutto perché se ne è occupato a lungo "Chi l'ha visto?", la trasmissione condotta da Federica Sciarelli su Rai 3. Più volte Caradonna era stato intervistato, aveva aperto le porte di casa sua e aveva professato la propria totale estraneità ai fatti.

Caradonna arrestato per omicidio volontario, distruzione e occultamento di cadavere

Mercoledì mattina i carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, su richiesta della Procura della Repubblica di Marsala, dal Giudice delle Indagini preliminari di Marsala, nei confronti del Caradonna, originario di Salemi accusato di omicidio volontario, distruzione e occultamento di cadavere, e detenzione di ordigni esplosivi. L'accelerazione nelle indagini sulla vicenda della donna scomparsa lo scorso gennaio è arrivata grazie al lavoro dei militari della Sezione operativa di Mazara del Vallo e della Stazione Carabinieri di Salemi, che hanno dato esecuzione al provvedimento restrittivo. Gli inquirenti non avrebbero quindi più dubbi: Angela Stefani è stata uccisa.

Caradonna nel corso di una puntata di "Chi l'ha visto?"