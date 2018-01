Investito e ucciso da un treno: morto ragazzo di 18 anni

E' Angelo Cinolo, 18enne di Eboli, il ragazzo che ieri pomeriggio è stato investito e ucciso da un treno in località San Nicola Varco, nel salernitano.

Secondo una prima ricostruzione riportata da SalernoToday, il giovane è stato travolto dal treno Intercity 555 diretto a Reggio Calabria. Ieri pomeriggio avrebbe perso l’orientamento e, nel buio, non si sarebbe reso conto dei binari. Proprio in quei minuti il padre si era recato dai carabinieri per denunciare la sua scomparsa.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i carabinieri di Santa Cecilia, che ora indagano per fare chiarezza su quanto accaduto. L’incidente, avvenuto intorno alle 18 di martedì 9 gennaio, ha bloccato il transito ferroviario in entrambe le direzioni per oltre due ore. Avvolti dal dolore i familiari e gli amici del 18enne, molto conosciuto in zona.

