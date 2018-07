Morire di lavoro: operaio di 32 anni stritolato da macchinario in un pastificio

Aveva 32 anni Aniello Bruno, l'operaio morto in un noto pastificio nella frazione di Polvica di Nola, San Felice a Cancello (Caserta).

Incidente sul lavoro a San Felice a Cancello

Il giovane è rimasto vittima di un incidente sul lavoro, stritolato da un macchinario utilizzato per gli imballaggi. Sarebbe morto sul colpo: vani tutti i soccorsi, arrivati in pochi minuti dopo l’allarme lanciato dai colleghi. L’operaio è stato trovato in una pozza di sangue nel tardo pomeriggio di giovedì.

Morto sul colpo, aveva 32 anni

Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato nolano che hanno il compito di indagare sulla vicenda. Su Facebook intanto molti amici hanno voluto lasciare un ricordo. Tanti anche i colleghi che ricordano con affetto il 32enne: “Ancora non riesco a credere a tutto ciò, tu che non ci sei più”, scrive Carmine. Saranno le indagini a stabilire eventuali responsabilità. In lutto l'intera comunità di San Felice a Cancello da cui proveniva l'operaio. Aggiornamenti su CasertaNews