Mamma Anna esce di casa e scompare, l'appello della figlia: "Aiutateci a trovarla"

E' scomparsa nel primo pomeriggio di lunedì 30 luglio Anna Fasol, 59enne residente a Cittadella, in provincia di Padova. La famiglia ne ha denunciato l'allontanamento e ha diffuso un appello via social per ritrovarla.

Anna Fasol si è allontanata da casa alle 13.30 di ieri con la sua automobile dalla zona Ca' Onorai dove vive con la famiglia. Qualche ora dopo, non vedendola rientrare e non riuscendo a raggiungerla telefonicamente, i parenti si sono allarmati. Qualche ora più tardi il marito si è rivolto ai carabinieri della compagnia di Cittadella, che hanno quindi avviato le ricerche della donna e del veicolo.

La figlia Marialaura ha diffuso un appello tramite il proprio profilo Facebook, nella speranza di ritrovarla. Capelli e occhi castani, Anna Fasol è alta 165 centimetri ed è di corporatura esile.

La donna non aveva mai manifestato particolari problemi o disagi, non stava seguendo alcuna terapia o cura e in casa nessuno ha mai sospettato la volontà di allontanarsi. Nessuna spiegazione e nessun contatto da parte della donna, nessun comportamento che potesse far pensare alla sua scomparsa. Tutte le ipotesi investigative restano attualmente aperte.

