Muore in una roulotte a Santo Stefano, anonimo benefattore paga il funerale

Un misterioso benefattore si è offerto di far celebrare a sue spese il funerale di uno sconosciuto, la cui salma era rimasta per diversi giorni nella camera funebre del cimitero perché ancora nessuno aveva pagato le esequie.

E' successo a Brugherio, dove un 49enne è morto dopo essersi sentito male mentre festeggiava con alcuni amici la mattina del 26 dicembre. L'uomo aveva avuto un malore all'interno di una roulotte-abitazione in un campo di via San Maurizio al Lambro, dove aveva trascorso la notte dopo i festeggiamenti.

La salma era rimasta per diversi giorni nella camera funebre del cimitero della città brianzola, finchè a chiedere spiegazioni su quella anomala permanenza è stato un uomo che, dopo essersi informato, pur non conoscendo il 49enne e non essendo nemmeno un amico di famiglia, ha deciso di far avere alla salma una degna sepoltura. Così ha disposto tutto per l'organizzazione del funerale celebrato a sue spese.

La notizia su MonzaToday