Antenna crolla su parcheggio per il forte vento: auto distrutte

Un traliccio è crollato a Venezia a causa del forte vento, 26 febbraio 2018. A poco più di 24 ore dall'incidente al pilone stradale abbattutosi domenica sul Ponte della Libertà, lunedì pomeriggio una torre faro di 20-30 metri d'altezza è caduta al suolo nell'area di un parcheggio all'interno del Porto Nuovo, a Fusina, nei pressi della banchina cui attraccano anche i traghetti per la Grecia

L'area viene sfruttata dalle case automobilistiche per lasciare in sosta i veicoli prima di essere caricati a bordo delle imbarcazioni. In quel punto infatti partirebbero e arriverebbero i traghetti da e per la Grecia.

"Al mattino ci siamo accorti dello sbandamento del palo per l'illuminazione del parcheggio retrostante - dichiara Simone Pastore, direttore generale di Venice Ro-Port Mos - abbiamo pertanto precluso dalle lavorazioni l’area adiacente al palo e abbiamo eseguito subito un sopralluogo con l’impresa per la sua messa fuori servizio (abbiamo cioè provveduto a staccare la corrente elettrica) e successiva messa a terra e smontaggio del palo. Purtroppo le condizioni meteo hanno fatto precipitare la struttura metallica tra le 16 e le 17 prima che fosse possibile intervenire allo smontaggio. La caduta del palo di illuminazione ha coinvolto solo le automobili in adiacenza (4 quelle danneggiate)".