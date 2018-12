Ragazzo disabile muore in un incendio in casa: i genitori furono uccisi in un agguato di mafia

Tragedia a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia dove un giovane di 26 anni è rimasto vittima di un incendio scoppiato nella sua abitazione. Antonio Mangiacotti è stato soccorso e trasportato in ospedale, ma è morto pochi minuti dopo il ricovero.

Stando ad una prima ricostruzione dell'accaduto, le fiamme potrebbero essere divampate a seguito di una fuga di gas. Il giovane, affetto da autismo, era solo in casa al momento dell'incendio.

Antonio Mangiacotti viveva con lo zio dopo che entrambi i genitori erano morti il 16 luglio del 2003 in un agguato avvenuto a Borgo Celano, frazione di San Marco in Lamis (Foggia) . All'epoca dei fatti Antonio era in auto con i due genitori e i fratelli quando i killer fecero fuoco uccidendo marito e moglie. Il duplice omicidio avvenne nell'ambito della guerra tra clan rivali che da tempo attraversa i territori del Gargano.

Sul posto, i vigili del fuoco, carabinieri, volontari della protezione civile e vigili urbani. Un agente della polizia locale, durante le fasi d'intervento, ha riportato una leggera intossicazione ed è stato soccorso dal 118. Disposta l'autopsia sul corpo della vittima, l'esame verrà eseguito nei prossimi giorni.