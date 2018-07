Strangola la moglie e poi si impicca: i figli trovano i corpi in casa

Marito e moglie sono stati ritrovati privi di vita nella loro abitazione in via Marsala a San Marcellino, in provincia di Caserta.

A scoprire i corpi sono stati i due figli, un ragazzo e una ragazza, rientrati a casa nella notte dopo aver passato la serata con alcuni amici.

Secondo le prime indagini, Antonio Topa, 51 anni, avrebbe strangolato la moglie Immacolata Stabile, 48, al termine di una violenta discussione e poi si sarebbe suicidato nel solaio dell'appartamento, come scrive CasertaNews.

Si indaga quindi per omicidio suicidio. Sul posto i carabinieri di Trentola Ducenta e della compagnia di Aversa.