Spara al marito dell'amica, poi si suicida

Dramma a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Un giovane spara e ferisce il marito dellʼamica dopo una lite, poi rivolge l'arma contro se stesso e si uccide.

Niscemi, la vittima è Antony Mangiapane

Antony Mangiapane, questo il nome del 23enne che ha perso la vita, avrebbe chiesto alla moglie del 19enne S.F., che era una sua amica, di aiutarlo a conoscere una 16enne vicina di casa.

Proprio a causa di questa richiesta, S.F. avrebbe duramente rimproverato Antony Mangiapane, nel quartiere San Giuseppe. La lite è degenerata.

Il giovane ferito al piede guarirà in pochi giorni. Mangiapane dopo avere sparato a Fidone è fuggito in auto e dopo essersi allontanato si è sparato alla testa nella sua automobile, in contrada Canale, a pochi chilometri dalla Catania-Gela.

Il ragazzo è stato trasportato in ospedale ma è morto subito dopo per la grave ferita riportata.

Indagini in corso

"In questa vicenda c'è da tutelare la ragazza di cui si era invaghito Mangiapane, che è minorenne e che vi si trova coinvolta contro la sua volontà", spiegano gli inquirenti. Le indagini dovranno analizzare il ruolo della moglie di Fidone e dello stesso ferito, e capire come Mangiapane si sia procurato l'arma.