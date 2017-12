Allarme antrace in Comune: sequestrate auto e i vestiti di tre dipendenti

Tre lavoratori del Comune di Fidenza sono stati sottoposti a profilassi in isolamento dopo essere venuti in contatto nel pomeriggio di ieri, 29 dicembre, con una busta contenente una polverina bianca indicata come “antrace” e indirizzata al Sindaco Andrea Massari.

Come riferisce Parma Today i tre dipendenti hanno terminato la prima fase della profilassi, sono stati sottoposti a terapia antibiotica e hanno dovuto affrontare parecchi disagi.

I loro vestiti sono stati sequestrati, così come le loro auto che resteranno a disposizione del personale dell’Ospedale di Vaio per le azioni di messa in sicurezza. I tre dipendenti sono in attesa di poter ricevere dai congiunti abiti di ricambio, hanno dovuto indicare numeri per la loro pronta reperibilità e domani potrebbero tornare all’Ospedale per proseguire lì e non da casa la terapia a titolo precauzionale, in attesa del referto scientifico che dovrà acclarare la vera natura della polverina contenuta nella busta indirizzata al Sindaco.