Anziana cade in casa e non riesce a rialzarsi: salvata dai carabinieri dopo 2 giorni di agonia

Era riversa sul pavimento della cucina da due giorni. Un'anziana 86enne di Cormano ha rischiato di morire, ma è stata salvata da vigili del fuoco e carabinieri.

A lanciare l'allarme, come riferito dai carabinieri del comando provinciale di Milano, è stato un conoscente della donna ospite di una casa di riposo: ha avvisato i suoi famigliari dicendo che l'anziana non lo andava stranamente più a trovare da qualche giorno. Sono iniziate le telefonate a casa dell'86enne e poi è stato lanciato l'allarme ai carabinieri.

Come riferisce Milano Today sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Cormano insieme ai vigili del fuoco. L'anziana è stata trovata in cucina: ferita ma cosciente e non in gravi condizioni. Era rimasta a terra da qualche giorno senza riuscire ad alzarsi. È stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Paderno Dugnano, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.