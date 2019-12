Anziana va a fare la spesa, pedinata e gettata a terra: tutto per 20 euro

L'ha pedinata in strada e, dopo aver atteso il momento propizio in cui non vi erano passanti, l'ha strattonata con forza, facendola cadere. Poi è scappato. Tutto questo per impossessarsi della sua borsa contenente un telefono cellulare di poco valore, venti euro e alcuni documenti. Per questa rapina, avvenuta nel mese di ottobre nella zona dei Quartieri Spagnoli a Napoli ai danni di un'anziana di 79 anni, un ragazzo di 25 anni è stato arrestato e si trova ora ai domiciliari.

Anziana rapinata mentre va a fare la spesa a Napoli: le immagini

Oggi, su delega della Procura della Repubblica di Napoli, la Polizia di Stato ha dato esecuzione all'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal gip del Tribunale di Napoli nei confronti del 25enne: per lui le accuse sono di rapina aggravata e lesioni. L'anziana ha riportato molteplici traumi ed è stata ricoverata in ospedale a causa della frattura dell'omero e diverse escoriazioni.

Nel video qui sotto, le immagini in un video della Polizia.