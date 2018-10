Anziana si sente sola, chiede aiuto ai carabinieri e offre loro caffé e biscotti

Una chiamata come tante arrivata ai carabinieri di San Lazzaro, a Bologna: un'anziana aveva bisogno di aiuto.

Quando però i militari sono arrivati in via Kennedy non hanno trovato nessuna situazione di emergenza ma una 86enne, con caffé e biscotti sul vassoio: si sentiva sola e aveva bisogno di scambiare quattro chiacchiere con qualcuno.

Dopo aver passato un po' di tempo con l'anziana signora, i carabinieri hanno contattato il figlio, fuori città per alcuni impegni. La notizia su BolognaToday