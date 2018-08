Anziani coniugi operati lo stesso giorno per la stessa seria patologia

"In salute e in malattia", come recita la formula. Due anziani coniugi di Conegliano (Treviso) sono stati ricoverati lo stesso giorno all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, con un'identica patologia, e sottoposti a un uguale intervento di cardiochirurgia, pressoché contemporaneamente e con decorso del tutto simile. I due sono ancora degenti nel reparto, diretto da Giuseppe Minniti, dove dividono la stessa stanza a due letti e sono prossimi al trasferimento presso l'Ospedale riabilitativo di Motta di Livenza (Treviso).

Lo scorso luglio la coppia, di 81 e 79 anni, si era rivolta al reparto trevigiano di cardiochirurgia per alcuni disturbi. "Curiosamente - racconta Minniti - erano affetti dalla stessa patologia, prolasso mitralico con rigurgito severo, di pressoché uguale rilevanza clinica. Richiedevano quindi di essere sottoposti al medesimo intervento per la riparazione della valvola mitralica, e negli stessi tempi".

La situazione insolita, ha richiesto di organizzare tutto sostenendo l’equilibrio di coppia dei due anziani e favorendo i familiari, chiamati a una doppia assistenza, oltre che a una doppia comprensibile apprensione. "Nei tempi utili – prosegue il dr. Minniti – abbiamo programmato tutti gli esami preparatori a Conegliano presso la loro Cardiologia di riferimento, di seguito il ricovero a Treviso in una stanza a due letti con bagno tutta per loro. Abbiamo fissato l’intervento per entrambi nello stesso giorno, uno di seguito all’altro. Le operazioni di riparazione delle valvole cardiache si sono concluse con successo, utilizzando tutto materiale tissutale autologo. Dopo il necessario breve periodo in terapia intensiva, sono ritornati nella loro camera doppia ed a giorni potranno iniziare la riabilitazione. Siamo soddisfatti per il successo clinico ma anche per quello umano".

"Sono una bellissima coppia, tanto legata; sarebbe stato un errore non mantenere il più possibile il loro equilibrio e il loro affiatamento. Siamo certi che così abbiamo sostenuto anche le esigenze dei familiari, come ci ha confermato la gratitudine che hanno espresso".