Anziani ultraottantenni vittime di maltrattamenti: blitz in una casa di riposo

Blitz dei carabinieri in una casa di riposo di Rimini per anziani non autosufficienti. I militari hanno arrestato 4 persone mentre una quinta è stata sottoposta al divieto di avvicinamento. I cinque operatori - sottoposti a misura cautelare - sono accusati di una lunga serie di vessazioni nei confronti degli ospiti. Maltrattamenti che, secondo quanto emerso, sono stati documentati dalle telecamere nascoste degli inquirenti dell'Arma e da una serie di intercettazioni telefoniche.

Oltre 100 gli episodi che vedono protagonisti gli indagati e che avevano come vittime tutti ultraottantenni.

