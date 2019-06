Investito da un camion, 96enne prima di farsi curare va alle poste: "Devo pagare le bollette"

Le bollette prima di tutto. A Sant’Angelo di Piove, nel Padovano, un 96enne è rimasto vittima di un incidente mentre alle 8 di lunedì percorreva via Roma in bici. L'anziano stava andando all'ufficio postale per sbrigare alcune commissioni quando è stato investito da un autoarticolato e sbalzato a terra. Sul posto sono arrivati ambulanza e Polstrada. Nonostante avesse rimediato una vistosa ferita alla testa e una probabile frattura ad un braccio l'anziano è stato perentorio: "Non vengo all'ospedale finché non avrò pagato le bollette".

Farlo desistere è stato impossibile, tanto che gli agenti lo hanno caricato sull'auto di servizio scortandolo fino alle Poste e sorreggendolo fino a quando ha saldato tutti i pagamenti. A quel punto il pensionato ha accettato di tornare sul luogo dell'incidente e salire in ambulanza prima di essere trasferito al pronto soccorso per essere medicato.

La stradale ha rilevato l'incidente e nei confronti dell'autista saranno disposti gli esami tossicologici per verificare che al momento dell'incidente non fosse sotto effetto di alcol e droghe.