Investe un anziano, non si ferma e va a fare la spesa: rintracciata dai carabinieri

Dopo aver investito un anziano, una donna non si è fermata a prestare soccorso bensì ha proseguito tranquillamente la sua corsa, andando a fare la spesa al supermercato.

E' successo a Manziana, in provincia di Roma. Vittima un uomo di 86 anni, centrato in pieno da un'auto guidata da una 76enne del posto. A lei sono risaliti i carabinieri della Stazione di Manziana, dopo una serie di indagini ed è stata deferita all'Autorità Giudiziaria per reati di "lesioni personali stradali" e "omissione di soccorso".

Dopo l'incidente, l'anziano è stato portato all'ospedale di Bracciano ed è in condizioni gravi.