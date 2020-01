Anziano invalido imbavagliato, legato e insultato: indagati gestori di una casa di cura

Oltre cento episodi accertati di maltrattamenti in tre mesi, tra punizioni quotidiane e botte, perché "osava" lamentarsi dei dolori patiti. Questo il calvario di un 84nne invalido, ospite di una struttura a Palermo. La polizia ha chiuso la struttura, la comunità alloggio "Anni Azzurri" di via Benedetto Marcello, in zona Malaspina, e riaffidato gli altri anziani ospiti alle rispettive famiglie, notificando il divieto di dimora nei confronti di cinque indagati accusati di maltrattamenti aggravati: si tratta del titolare della struttura, il padre, la madre e il fratello che lo aiutavano nella gestione quotidiana dell'attività e una badante "in nero" che lavorava soprattutto facendo le notti e che oltretutto risultava beneficiaria del reddito di cittadinanza (e adesso è anche indagata per aver percepito indebitamente il sussidio).

Violenze, percosse e umiliazioni, il calvario dell'anziano invalido nella casa di riposo

Gli indagati avevano preso di mira l'uomo, beneficiario dei sussidi previsti dalla legge 104, "colpevole" di lamentarsi per i dolori al punto da infastidire, secondo i titolari della struttura, gli altri pazienti e loro stessi. Durante le indagini, con l'aiuto di intercettazioni audio e video, la sezione investigativa del commissariato Zisa-Borgo Nuovo ha registrato più di 100 episodi di maltrattamenti nell'arco di tre mesi di monitoraggio. Gli inquirenti parlano di "condotte vessatorie, denigratorie, lesive della dignità umana, oltre a percosse e immobilizzazioni tali da ingenerare nel povero degente – un uomo di 84 anni gravemente malato e invalido – uno stato di soggezione". L'uomo veniva "costantemente ingiuriato e offeso, minacciato, sottoposto a soprusi e vessazioni di ogni genere, molto spesso veniva lasciato piangere e lamentarsi anche per ore piuttosto che essere accompagnato in bagno per adempiere a bisogni fisiologici; altre volte immobilizzato, imbavagliato e percosso".

Di recente, peraltro, è stato accertato tramite un intervento dei sanitari dell’Asp, che presso la stessa struttura tutti gli operatori lavoravano “in nero” e nessuno era in possesso di attestazioni professionali utili a svolgere tale attività. Inoltre, sono state riscontrate delle anomalie circa la comunicazione degli alloggiati all’Autorità di pubblica sicurezza, reato punito con una contravvenzione.

Anziano maltrattato in casa di riposo, Uecoop: fondamentali "controlli e vigilanza continua"

Intervenendo sul caso, l'Uecoop (l'Unione europea delle cooperative) sottolinea l'importanza dei controlli e di una vigilanza continua "per garantire sempre il benessere degli ospiti delle case di riposo in Italia e il rispetto dei massimi livelli di qualità e servizio", ribandendo la necessità di "un continuo miglioramento dei servizi di welfare e di sostegno che vedono già impegnati in prima linea 350mila operatori di cooperative sociali e di assistenza che seguono 7 milioni di famiglie affiancando il lavoro dei servizi pubblici" in un contesto come quello italiano dove gli anziani con oltre 85 anni sono più di due milioni e "lo scenario che si sta delineando è una società dove gli anziani cresceranno di numero con un bisogno sempre maggiore di assistenza e servizi sia nelle città che nei piccoli centri urbani a fronte di network familiare con minor capacità di seguire i parenti più avanti negli anni" e la disponibilità nelle case di riposo è solo di un posto letto ogni 41 anziani.