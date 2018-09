"Vogliono lasciarmi in mutande? Mi ci metto da solo". Folle protesta a Torino

Folle protesta in via della Crocetta a Torino. Un anziano di 85 anni si è spogliato, è uscito in strada ed ha iniziato a passeggiare in mutande tra lo stupore dei passanti.

"Vogliono che io resti in mutande? E allora mi ci metto da solo", ha spiegato ai poliziotti che lo hanno fermato. Poi ha raccontato che i suoi parenti hanno intenzione di interdirlo dopo una brutta storia di gioco d'azzardo, in cui lui ha dilapidato tutto il patrimonio di una vita.

Gli agenti, chiamati da alcuni passanti a cui non era fuggito l'anziano a passeggio così poco vestito, hanno poi accompagnato l'uomo all'ospedale Mauriziano.