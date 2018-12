Anziano rapinato da una ragazza con cui aveva trascorso la serata tra i locali

Un anziano di 72 anni è stato derubato da una ragazza molto più giovane con cui aveva trascorso la serata insieme. Tutto è iniziato intorno a mezzanotte e mezza in via Tosi, a Milano, quando l'anziano, al termine della serata, ha prelevato 100 euro da uno sportello automatico. La ragazza — come riferito dalla stessa vittima alle forze dell'ordine — gli avrebbe letteralmente strappato dalle mani banconote e carta bancomat scappando verso via Ettore Ponti. Il 72enne l'avrebbe rincorsa, ma è riuscito a strapparle dalle mani solo la carta del bancomat e non i contanti.

La scena non è passata inosservata: alcuni passanti, notando quello che stava accadendo, hanno chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Milano che hanno raccolto la denuncia dell'uomo che, tuttavia, non è riuscito a ricordare il nome della ragazza, una ventenne che frequentava da circa due settimane.