Anziano ucciso da un cinghiale a pochi passi da casa

Dramma a Rovegno, nell'entroterra di Genova, dove un anziano agricoltore di 78 anni è stato trovato morto dissanguato nella notte all'interno del suo orto.In base a una prima ricostruzione dei carabinieri, che indagano sul caso per fare piena chiarezza, l'anziano sarebbe uscito di casa per allontanare dei cinghiali dalla sua proprietà e sarebbe stato attaccato da uno degli ungulati, che gli avrebbe reciso, forse con un morso, la vena femorale.

Rovegno (Alta Val Trebbia): spara sei colpi ai cinghiali, ucciso

La vittima viveva con l'anziana sorella nel piccolo comune dell'Alta Val Trebbia: ha sparato sei colpi di fucile, prima di essere probabilmente aggredito da un cinghiale. L'animale potrebbe essere stato ferito da uno degli spari. Sul posto non sono state rinvenute tracce di sangue dell'animale ma nella zona, dove sono sempre più frequenti gli avvistamenti di ungulati, nella notte si è abbattuto un violento temporale che potrebbe averle cancellate. A stabilire con esattezza le cause del decesso sarà l'autopsia. Esclusa, dopo l'analisi del medico legale, l'ipotesi circolata in un primo momento secondo cui il 78enne possa essere morto a causa di un colpo partito dal suo stesso fucile.