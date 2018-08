"Cerco il ragazzo che ho visto sull'aereo": l'appello di questa ragazza diventa virale

"Sono un ossimoro. Nata in un giorno gelato e in anticipo, come al solito. Da allora ho sempre avuto fretta, fretta di fare tutto. Soprattutto fretta di sognare". Così Helda si descrive su Twitter. E' lei la ragazza che ha preso il volo da Kos a Bergamo per tornare in Italia dopo le sue vacanze ed è stata "vittima" di una sorta di colpo di fulmine: a bordo dell’aereo ha visto un giovane che viaggiava da solo, ma durante il viaggio (complici le turbolenze) non ha potuto avvicinarlo, per poi perderlo di vista dopo l'atterraggio. Per ritrovarlo, la ragazza ha scritto un appello su Twitter diventato virale in poche ore.

"Ci provo, magari Twitter mi aiuta. Sul volo da Kos a Bergamo di oggi c'era un ragazzo che viaggiava solo, t-shirt grigia, jeans e sneakers bianche con i capelli castani e degli intensi occhi chiari. Aiutatemi a trovarlo, per favore", scrive la ragazza. E aggiunge: "Il volo era con la Blue Panorama, dalle 15 da Kos ad Orio al Serio del 17 agosto 2018". Ad un utente che le chiede perché non ha attaccato bottone, lei spiega: "Eravamo seduti distanti, e gran parte del volo siamo stati seduti perché c'erano delle turbolenze. L'ho perso di vista al ritiro bagagli e poi l'ho rivisto quando ero già sull’autobus per Milano che stava per partire e lui era appena uscito dall’aeroporto".

Migliaia di commenti, migliaia di condivisioni: il tweet in pochi giorni è inevitabilmente virale, condiviso da chi vuole aiutare la ragazza dando prova di romanticismo. E se son rose fioriranno.