Marito e moglie architetti trovati morti nel loro letto

Due corpi senza vita, uno accanto all'altro, sotto le coperte del loro letto matrimoniale. E' così che sono stati ritrovati all'interno della loro abitazione in via Taormina a Milano gli architetti Karl Heinz Weixler, 87 anni, di origini tedesche, e Francesca Ferrero, 75enne di Volpiano (provincia di Torino).

Architetti morti a Milano in via Taormina

La scoperta, riferisce MilanoToday, è arrivata solo grazie al forte odore che proveniva dall'appartamento già da un giorno. Attorno alle 15.40 di mercoledì. Così il custode dello stabile ha chiamato la polizia e i vigili del fuoco. Una volta entrati, hanno avuto conferma del loro decesso. Non è stato ancora possibile stabilire a quando risalga. Sul posto è stata inviata la Scientifica. Secondo indiscrezioni i due corpi non presenterebbero segni evidenti di violenza ma al momento gli investigatori non escludono alcuna possibilità, neppure quella dell'omicidio-suicidio.

Sembra che la coppia fosse estremamente riservata e molto dedita al lavoro. L'ultima volta che sono stati visti potrebbe essere venerdì scorso, ma anche su questo punto gli investigatori stanno facendo le opportune verifiche.