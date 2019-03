Fallisce il decollo e si schianta al suolo: tragedia nell'aretino

Un aliante è precipitato in fase di decollo finendo in un campo nei pressi dell'aviosuperficie di Montecchio in provincia di Arezzo.

L'impatto con il suolo non ha lasciato scampo ad un 73enne di Piandiscò: inutili i tentativi di rianimazione da parte del 118 aretino accorso sul posto.

Il dramma è avvenuto nella frazione di Castroncello, a Castiglion Fiorentino. Sul posto anche i vigili del fuoco di Arezzo (distaccamento di Cortona) e i carabinieri della compagnia di Cortona, stazione di Castiglion Fiorentino. Ad avvertire i soccorritori è stata una persona che aveva seguito, da terra, la traiettoria della caduta dell'aliante.