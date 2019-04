Pistole sotto gli alberi e fucili dietro alle siepi all'asilo

Un arsenale da guerra abbandonato tra il giardino della scuola materna Giovanni XIII e l'asilo comunale Piccolo Principe. Succede a Nuvolera, cittadina in provincia di Brescia. Due casseforti con dentro davvero di tutto - nove fucili e tre pistole, decine di cartucce - sono state trovate da alcuni dipendenti che hanno immediatamente dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno risolto il giallo in poche ore: le armi erano state rubate martedì sera in una casa di Gavardo.

Armi nel cortile dell'asilo a Nuvolera, Brescia

I ladri, probabilmente, non pensavano che le casseforti contenessero fucili e pistole e quando se ne sono accorti si sono liberati delle armi, in fretta e furia. Tutto è bene ciò che finisce bene: nessuna conseguenza per i piccoli alunni. Fucili e pistole sono state riconsegnate al legittimo proprietario, che le deteneva legalmente e aveva immediatamente sporto denuncia dopo il furto. Nessuno si è fatto male, per fortuna.

Ora le indagini proseguono per individuare la banda che ha svaligiato l'abitazione di Gavardo e ha abbandonato l'arsenale nel cortile dell'asilo, forse approfittando della scarsa illuminazione della zona. Stando a quanto ricostruito dall'analisi delle telecamere di sicurezza del paese, la banda viaggiava a bordo di una Audi A6 rubata nel milanese.