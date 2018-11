Esplosione nella fabbrica di fuochi d'artificio: il bilancio è pesante

Un morto e due feriti nell'esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio ad Arnesano, in provincia di Lecce. La vittima è Gabriele Cosma, 19 anni, il figlio del proprietario della ditta. Erano le otto e mezza di venerdì quando un boato ha fatto tremare lo stabilimento industriale "Pirotecnica": una colonna di fumo e l'onda d'urto sono stati avvertiti anche a diversi chilometri di distanza.

La fabbrica si trova alla periferia del paese, in via Palombara, nei pressi del cimitero comunale: i feriti sono stati trasportati d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce e al reparto grandi ustionati dell'ospedale di Brindisi. Per Gabriele Cosma non c'è stato nulla da fare. Sul posto il personale sanitario del 118 assieme ai vigili del fuoco del comando provinciale, ai carabinieri della stazione di Monteroni di Lecce e gli ispettori dello Spesal, il Servizio di prevenzione e ambiente sui posti di lavoro della Asl.