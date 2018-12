"Facciamo un aperitivo", poi la trappola nel cocktail per svuotare il loro conto in banca

L'hanno soprannominata la "mantide" di Torino. Narcotizzava le sue vittime per poi sottrarre loro le carte di credito e il bancomat. La donna è stata arrestata dai carabinieri della Stazione di Pianezza.

Si tratta di una 30enne, commerciante a Moncalieri, che invitata gli uomini nel suo negozio per consumare un aperitivo, al quale aggiungeva una massiccia dose di un ansiolitico ipnotico e miorilassante. Il colpo che ha fatto scattare le indagini è del 16 febbraio scorso, quando la donna aveva invitato un uomo nel suo negozio per un aperitivo, aggiungendo nella bevanda della vittima un ansiolitico in misura circa 24 volte superiore alla dose consigliata, rubandogli poi 2.800 euro.

La perquisizione dei carabinieri a casa della donna ha permesso di sequestrare diverse confezioni del farmaco utilizzato per realizzare i suoi scopi. La 30enne era già stata arrestata nel 2017 per lo stesso reato ed è sospettata di aver raggirato diversi uomini in provincia di Torino.