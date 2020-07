1000 euro al mese da guadagnare "in strada" per pagare l'affitto: l'incubo di una ragazza

L'incubo per la giovane 23enne è durato mesi e mesi. Ospitavano una connazionale a casa loro costringendola poi a prostituirsi per pagare 1000 euro al mese per affitto e spese. Vittima una giovane 23 enne romena ospitata da una coppia, 31 anni lui e 25 lei, con due bambini in una casa nel cuneese. Dagli accertamenti dei carabinieri e' emerso che dall'agosto 2019 la ragazza è stata quotidianamente accompagnata dall'uomo a 'lavorare' lungo la statale che da Poirino conduce verso Carmagnola, nel torinese. La 23enne doveva informare il suo protettore, parcheggiato a breve distanza, tramite telefono, all'arrivo dei clienti e alla fine del rapporto. A tenere la contabilità ogni giorno del "lavoro" svolto ci pensava invece la giovane moglie.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le indagini sono iniziate dopo la denuncia di un cliente della giovane che, intenerito dalle richieste di aiuto, lo scorso febbraio le ha dato ospitalità per qualche giorno in una casa di Carmagnola. L'uomo è stato rintracciato dalla coppia e da un altro connazionale e rapinato di 300 euro, per compensare i mancati guadagni della ragazza. I tre cittadini romeni sono stati arrestati dai carabinieri. I due uomini, lo sfruttatore e l'amico, dovranno rispondere di rapina aggravata mentre lo sfruttatore con la moglie di sfruttamento della prostituzione. Adesso i due uomini sono in carcere ad Asti, la donna è invece agli arresti domiciliari, perché deve badare ai figli.