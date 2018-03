"Sottraevano i soldi agli spacciatori": arrestati 4 agenti della Municipale

L'operazione della Guardia di Finanza di Rimini denominata "Old Frank" ha portato all'arresto di quattro agenti della Polizia Municipale. E a far scattare l'indagine è stata una segnalazione presentata dal Corpo alla Procura della Repubblica, scrive Tommaso Torri su RiminiToday. L'indagine, partita nel gennaio del 2016, è infatti scaturita dalla denuncia arrivata a un funzionario della Municipale sulla sparizione di 1400 euro che non sarebbero stati sottoposti a sequestro durante una perquisizione.

Sono otto gli indagati coinvolti, a vario titolo, in peculato, abuso d'ufficio, rifiuto di atti d'ufficio, favoreggiamento personale, falso in atto pubblico, soppressione, distruzione e occultamento di atti, percosse, perquisizioni e ispezioni personali arbitrarie e violenza privata. I fatti sarebbero stati commessi tra il 2012 e il 2016, per un totale di 31 episodi di reato che, secondo gli inquirenti delle Fiamme Gialle, avrebbero lasciato trasparire un modus operandi sistematico nel tempo. In particolare, durante le perquisizioni, gli indagati avrebbero sottratto agli spacciatori che perquisivano delle somme di denaro. Sempre secondo gli inquirenti, tali soldi, non venivano riportati nei verbali per un totale di circa 5mila euro. In alcuni casi gli indagati, sospettando di essere al centro dell'inchiesta, avrebbero poi distrutto le apparecchiature di intercetttazione piazzate dagli investigatori delle Fiamme Gialle.

Quattro agenti sono destinatari del provvedimento di custodia cautelare ai domiciliari. Per gli altri quattro, il gip non ha accettato le richieste e, al momento, risultano indagati a piede libero. Per tutti, comunque, è scattata la sospensione dal servizio. "Voglio rimarcare - ha commentato il Procuratore della Repubblica di Rimini, Elisabetta Melotti - la mia fiducia alla polizia Municipale con l'indagine che è partita proprio da una segnalazione interna alla Procura. Un quadro indiziario non leggero - ha commentato il comandante della Municipale, Andrea Rossi -. Ci auspichiamo che venga chiarita al più presto la posizione di questi soggetti".

